Rúben Amorim destaca dedicação de Coates apesar das dores: «Faz sempre este sacrifício»

Rúben Amorim revelou esta sexta-feira que Sebástian Coates vai ser opção para o clássico de amanhã [sábado] frente ao FC Porto.





Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os dragões, o treinador do Sporting enalteceu o espírito de sacrifício do uruguaio, garantindo a sua presença na partida deste sábado, falou sobre Nuno Santos e recusou a ideia de os leões precisarem de mais um central no seu plantel."Não me preocupa [não ter mais um central no plantel], em termos de quantidade olhamos muito para o que tivemos na última temporada. O Esgaio pode jogar lá, o Nuno Mendes também podia jogar lá. Relembrar que a Liga dos Campeões são mais jogos, mas são mais seis jogos. Temos o Matheus Reis que joga como central e está quase sem utilização. Estamos sempre a arranjar maneira de ver os jogadores. O Nuno Santos a fazer o corredor esquerdo não é a mesma coisa que ter um lateral. Consoante o adversário, as características mudam", começou por dizer o técnico leonino."Tem aquele problema desde que foi operado. Faz sempre este sacrifício. Tenho a certeza que vai conseguir jogar. Não tanto por não estar o Inácio, mas está o Neto. Têm características diferentes, mas tenho a certeza que o Coates vai jogar e vai fazê-lo bem.""Ele já jogou com o Belenenses SAD, vai fazendo rotações. Amanhã é mais uma opção, não quero abrir o jogo. Está bem, é mais uma opção.""Faz parte, e uma aprendizagem para todos. Temos três dias entre os jogos, eles fisicamente conseguem recuperar. Estão todos preparados. Quando há estes problemas, é aproveitar estes momentos para testar miúdos", concluiu.