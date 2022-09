Rúben Amorim: «Devíamos ter feito mais golos e não podíamos ter sofrido»

Rúben Amorim mostrou-se naturalmente satisfeito pelo triunfo do Sporting sobre o Gil Vicente , ainda que assuma não ter gostado do golo sofrido nos instantes finais da partida com os minhotos."Jogo bastante competente, que podia ter sido mais complicado não tivéssemos marcado os golos na primeira parte. Sente-se no ambiente do estádio. É normal, temos de ser nós a empolgar os adeptos. Criámos várias oportunidades, não deixámos o Gil Vicente criar, talvez só na fase final da 1.ª parte com o Navarro. Na segunda parte voltámos a ser competentes, com várias oportunidades. Devíamos ter feito mais golos e não podíamos ter sofrido. Um golo complicado, com um ressalto no avançado, que sobra para o Navarro finalizar. Mas foi uma vitória justíssima, podia ter sido mais dilatada", começou por dizer, à SportTV.Questionado sobre a sua maior atividade no banco, Amorim garante que não era nervosismo. "Era para transmitir à equipa que nada estava controlado, que um golo pode mudar o jogo. Para não deixar os jogadores relaxar", explicou.A fechar, o técnico leonino escusou-se a apontar o início de uma sequência positiva de resultados. "É importante saber que numa equipa grande basta um jogo para mudar tudo. Nos últimos seis perdemos um, sofremos 3 golos e marcámos 15. Não vamos pensar que vamos agora entrar numa sequência de vitórias. Ganhámos este e vamos agora pensar no próximo".Posteriormente, à Sporting TV, Amorim fez nova análise à partida e defendeu aquilo que dissera minutos antes. "Muito consistente, a defender e atacar. Devíamos ter feito mais golos e não podíamos sofrer na ultima jogada. Num momento difícil a equipa respondeu com exibição segura, grandes momentos e boas jogadas. O importante é continuar, nas fases menos boas, ver equipa com esta identidade. Preparámos o jogo para linha de 4 e apareceu de 5, mas estamos habituados pois treinámos uns contra os outros nesse sistema. Estamos habituados, adaptaram-se bem, percebemos que iam jogar com 3 centrais e foi mais fácil."Amorim concluiu de olho na Champions - na terça-feira há duelo com o Marselha - e deixou uma garantia. "Objetivo é sempre vencer. É um grupo difícil, com equipas que apostaram muito. Mas temos as nossas ambições e vamos tentar levá-lo para as nossas condições. Lutar pelos 3 pontos, numa competição em que tudo pode acontecer."