Rúben Amorim distinguido como técnico do ano nos Prémios Bento Pessoa

Rúben Amorim foi distinguido com o galardão de "Técnico" do ano na nona edição dos Prémios Nacionais Bento Pessoa, cuja gala de entrega de prémios se realiza a 27 de outubro, no Casino da Figueira. A decisão do júri foi conhecida, este sábado, no Museu Joaquim Agostinho, em Torres Vedras.O treinador do Sporting foi escolhido pelo júri presidido por Marçal Grilo, pela "dimensão ética que tem demonstrado" numa época em que não ganhou troféus, mas manteve uma coerência ao nível do discurso público que "deve ser relevado", afirmou o antigo ministro da Educação, satisfeito com "o conjunto de distinções" desta edição dos Prémios Bento Pessoa.Além do técnico leonino, o júri decidiu atribuir ao nadador Diogo Ribeiro o prémio de "Praticante". Ana Sofia Costa (boccia) recebe o prémio "Praticante desportivo paralímpico".Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, foi eleito "Dirigente" do ano, enquanto o Município de Anadia justificou o prémio de "Instituição" pelo investimento na construção do velódromo e enquanto símbolo do investimento das autarquias na promoção da prática desportiva.António Simões (A Bola) foi distinguido com o prémio "Jornalista desportivo", ao passo que José Luís Cardoso foi nomeado "Personalidade figueirense" e Renato Simões a "Personalidade do Ginásio Figueirense".O Conselho Português para os Refugiados e Adelaide Patrício, uma treinadora de voleibol que mantém atividade aos 85 anos, foram merecedores do "Prémio Especial do Júri".Os Prémios Nacionais Bento Pessoa-Casino Figueira são organizadora pelo Ginásio Clube Figueirense e pela Tertúlia Bento Pessoa.é media partner do evento.