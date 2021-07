Rúben Amorim diz que João Mário "fez a sua escolha": «Sporting já perdeu Balakov ou Figo»

Rúben Amorim foi confrontado com a saída de João Mário, sublinhando que os jogadores "fazem as suas escolhas". O treinador confirmou que o Sporting fez uma proposta para ficar com o médio, que rumou ao Benfica, mas vincou que a SAD não irá abrir exceções por ninguém.





"O Sporting já perdeu antes o Balakov, o Figo ou o Bruno Fernandes, que quando cheguei vimos as estatísticas e era quem assistia e marcava. A equipa vale pelo todo. Os jogadores vão para onde querem e fazem as suas escolhas. Enquanto esteve aqui foi um excelente profissional e fez as suas escolhas, acredito que devemos seguir o que queremos. O Sporting disse desde o primeiro momento que queria o João Mário. Fizemos a proposta, a nossa parte, mas não nos desviamos um milímetro do nosso projeto, isto é muito maior que o treinador e os jogadores", referiu Amorim à Sport TV após o triunfo sobre o Angers (2-0), em jogo de preparação.Questionado sobre se está preparado para perder mais jogadores, o técnico remeteu para Hugo Viana e Frederico Varandas: "sabemos o momento e o projeto, o dinheiro é muito importante mas mais do que os jogadores e o treinador é o caminho que seguimos. Fomos campeões mas nada muda, a ideia é clara e não vamos mudar um milímetro."