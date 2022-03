Rúben Amorim diz que não é tempo de "gerir as azias": «É retirar o que devíamos ter feito melhor»

Rúben Amorim acredita que o Sporting tem condições de ultrapassar a fase menos positiva e apesar das desvantagens alcançar os objetivos."Temos de ter noção do que se passou nos jogos e colocar o foco no que temos de melhorar que são vários aspetos, em vez de tentarmos gerir como está o grupo e o ambiente. Apesar de ser um treinador com pouca experiência fui jogador durante muitos anos e reconheço isso nos jogadores. É retirar o que devíamos ter feito melhor. Estivemos em vantagem no Dragão, é perceber o porquê de não termos feito outras coisas. No Marítimo tivemos algum azar. Neste último jogo igual, pensar o que aconteceu depois do penálti. O foco tem de ser esse e não tanto gerir as azias, é uma equipa que não está habituada a estas fases. Está mais difícil mas é possível e quando é possível isso é o suficiente para nos excedermos", referiu.