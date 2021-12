Rúben Amorim e a ausência de Coates: «O grande senão é se precisarmos de um segundo avançado»

Sebastián Coates será, juntamente com João Palhinha, o grande ausente do lado do Sporting no dérbi de amanhã com o Benfica (21h15). Rúben Amorim admitiu a importância do capitão, não só a nível defensivo mas principalmente... nível ofensivo."Não pensamos em mudar o sistema [devido à ausência de Coates e Palhinha], pensamos num dia fazer isso mas precisa de treino, as rotinas da equipa estão muito vincadas. O grande senão é se precisarmos de um segundo avançado para o jogo de cabeça, essa é a grande falha. O outro que jogar lá terá um lugar pesado mas estará preparado. Temos saldo positivo sem Coates e Palhinha. (...) O Coates é mais do que um jogador para nós. Estará em contacto com a equipa e vamos deixá-lo orgulhoso. Faz falta o Coates defesa mas também o Coates goleador. Tivemos que trabalhar outras coisas, portanto vão fazer falta os dois", referiu o treinador leonino na conferência de imprensa, não abrindo o jogo relativamente ao substituto de Palhinha: "Ugarte é uma das opções."Questionado sobre que, de entre Lucas Veríssimo e Coates, é que fará mais falta à respetiva equipa, Amorim lembrou o ponto de vista: "depende da conferência. Se for nesta o Coates faz mais falta, se for na do míster Jesus faz mais falta lá."