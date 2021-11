Rúben Amorim e a ausência de Pote da Seleção: «O Félix também não esteve»

Pote não faz parte da lista de convocados de Fernando Santos para os jogos com a com República da Irlanda e Sérvia, situação comentada este sábado por Rúben Amorim na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o P. Ferreira."O Pote esteve lesionado. O Félix também não esteve na Seleção. Ser selecionador hoje em dia é difícil. Há muitas opções. Fico muito triste por ele. Mas fico contente por mim porque vou ficar com ele e temos tempo para preparar. Na última vez que lá foi lesionou-se e ainda estamos a gerir cargas. Temos um jogo da Taça para preparar no qual os jogadores do Uruguai não chegam a tempo. Vai ser jogador da Seleção por muitos anos. Vai marcar muitos golos pela Seleção. E vai se manter no Sporting, espero eu, por muitos anos", disse o treinador do Sporting.