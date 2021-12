Rúben Amorim e a ceia de Natal que juntou benfiquistas e sportinguistas: «Não vejo problema»

Craques de Benfica e Sporting passam Natal juntos e mulheres fazem esta dança Craques de Benfica e Sporting passam Natal juntos e mulheres fazem esta dança

A carregar o vídeo ...

Um vídeo partilhado pela mulher de Lucas Veríssimo nas redes sociais, mostrando a ceia de Natal onde também participaram os jogadores do Sporting Tabata e Matheus Reis – e ainda o médio do Portimonense Lucas Fernandes – causou algum mal-estar no Benfica, devido à atual situação pandémica. Questionado sobre o tema, Rúben Amorim desvalorizou."Eu não vejo nenhum problema, sou sincero. Há muitas outras famílias que se encontram. Eu penso que até foi a família do Pote que teve vários casos e por causa disso ele não pôde juntar-se a eles. Tanto quanto sei, estavam todos testados. Não me interessa se são jogadores do Benfica ou do Portimonense. Eu também tenho amigos de outros clubes. Ao mesmo passam o Natal com alguém, isso é o mais importante. Eu não tive qualquer conversa sobre isso. O que interessa é eles terem um bom Natal", disse o treinador leonino na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Portimonense.