Rúben Amorim e a clara evolução de Ugarte: «Daí a recuperação rápida do Palhinha...»

Rúben Amorim não tem dúvidas de que Ugarte foi o jogador que mais o surpreendeu nas últimas semanas, dando como exemplo a exibição que o médio-centro uruguaio fez na deslocação ao Estádio da Luz, para o dérbi com o Benfica, substituindo o habitual titular e lesionado João Palhinha."Todos têm tido um crescimento muito grande. O Ugarte foi um jogador que surpreendeu muito porque mesmo naquela semana [do dérbi com o Benfica] e mesmo a forma como jogou surpreendeu até o treinador. O Nazinho também. [Os jogadores mais jovens] Têm um problema esta época, porque não têm tanto treino connosco. O Marsà tem dificuldade não pela qualidade mas pela falta de treino connosco. O Ugarte adaptou-se melhor, cresceu muito rapidamente, mas de lembrar que tem apenas 20 anos. Surpreendeu-me muito nas últimas semanas. E é bom porque o Palhinha estava muito confortável e agora não está, daí a recuperação muito rápida. É bom para a equipa", atirou o técnico, entre risos, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Gil Vicente."Faço aquilo que o Viana e o presidente disserem que é o projeto do clube. Não sabemos o dia de amanhã, estando aqui ou noutro clube terei uma adaptação de acordo com a ideia do clube. Eu farei aquilo que o presidente e o Viana me disserem. A ideia geral é do clube, não é minha. Nós só queremos ganhar o nosso jogo para estarmos confortáveis porque as outras equipas têm de perder para que possa haver um campeão. Temos um jogo tão difícil em Barcelos e temos que sentar e recuperar para o Casa Pia", concluiu.