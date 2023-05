Rúben Amorim e a cobiça de Inglaterra: «Sou treinador do Sporting e sou muito feliz»

Nem com o Tottenham nem com ninguém... a não ser com o Sporting: Rúben Amorim garantiu este sábado que não tem reuniões marcadas com qualquer clube apesar da 'cobiça' que chega de Inglaterra."Cobiçado é subjetivo. Tem-se falado nos jornais, já pareço o meu amigo Beto e o meu amigo Luisão, todos os anos 'vai sair para aqui e para ali'... Não posso estar todas as semanas a falar do mesmo, não quero ser acusado de criar instabilidade. Já esclarecemos isso e nada mudou na minha ideia. Sou treinador do Sporting e sou muito feliz. Falhei aqui e ali esta época e o meu foco é melhorar. Não tenho reuniões marcadas com ninguém, apenas com o Sporting para preparar a próxima época. Não houve ninguém, da minha parte ou do meu agente, a falar em reuniões marcadas", afirmou na antevisão ao Paços de Ferreira-Sporting, jogo da 31.ª ronda da Liga Bwin marcado para domingo às 20h30.