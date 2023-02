Rúben Amorim e a decisão de Pote: «Hoje deu o penálti quando temos de matar o jogo...»

Ao minuto xx, Chermiti desperdiçou o penálti que daria o 4-1 ao Sporting, perante a defesa de Rodrigo Moura, do Chaves. Na flash-interview, Rúben Amorim comentou a 'oferta' de Pote ao jovem avançado dos leões que não correu bem e até poderia ter dado a liderança na tabela de melhores marcadores ao jogador que bisou em Trás-os-Montes."São as mesmas regras. Da mesma vez que eu disse daquela vez que acertou, ele voltou acertar por que ele decide se na altura está confiante ou não ou quer dar o penálti. Nesta época, tudo acontece ao contrário. Quando estava 4-0, com o Sp. Braga com menos 1 jogador, ele não deu o penálti. Hoje deu o penálti, quando nós temos de matar o jogo, dê por onde der. Qualquer coisa nos pode fazer abanar, o futebol é mesmo assim. O Pote ia para melhor marcador. Não marcando, é um grande sinal da época. Pelo menos, sei que não olhou tanto para ele, olhou mais para a equipa. Isso é bom sinal", garantiu em declarações à Sport TV.