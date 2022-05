Rúben Amorim e a entrega dos jogadores: «Não têm outra hipótese porque depois perdem o lugar»

Na entrada para a penúltima jornada do campeonato, Rúben Amorim sublinha que retira "muita coisa positiva" da época do Sporting."Os jogadores e a equipa são muito melhores. O balanço que faço é em termos de clube, queremos vencer os títulos todos. Os jogadores têm muito mais experiência, passámos pela segunda vez à próxima fase da Champions. Mesmo vendo o primeiro jogo com o Portimonense aqui em Alvalade, vejo a evolução. Crescem a olhos vistos, surpreendem. Há outros que não têm tanto espaço mas podem surpreender de um momento para o outro e daí o meu entusiasmo. Olhando para esta equipa, cada vez estou mais entusiasmado com o que podem dar, e a minha ideia é manter ao máximo esta equipa. Somos muito mais equipa, estamos mais valorizados, somos fortes em ataque organizado, sofremos às vezes mais transições porque jogamos muito mais subidos... vejo com muito entusiasmo porque a equipa joga muito mais do que o ano passado e saio muito mais satisfeito dos jogos", afirmou o treinador na antevisão ao jogo com o Portimonense (amanhã, 20H30).Sobre a possibilidade de o Sporting ainda se poder sagrar campeão nacional, Amorim não hesita. "Já se falou bastante sobre isso. Sou muito pragmático e não acredito muito desde a derrota com o Benfica. Não muda a forma como vamos abordar os jogos, os jogadores não têm outra hipótese porque depois perdem o lugar. Eles sabem que o campeonato pode acabar hoje, e sabem que essas coisas ficam marcadas em alguém como eu. No futebol tudo é possível, e mesmo se estivéssemos muitos pontos atrás tínhamos de ganhar os jogos que faltam. Fizemos um grande número de jogos em todas as competições e temos os mesmos pontos no campeonato, temos uma percentagem de vitórias muito alta. Se quisermos manter acima dos 70 por cento é fácil motivá-los, basta mostrar os números, e os jogadores têm brio. Temos sempre de ganhar a Portimonense e Santa Clara e vamos fazer o máximo para vencer os jogos. Otimismo é muito grande em relação ao futuro do Sporting, em relação ao FC Porto perder os últimos jogos é muito pequenino".