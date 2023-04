Rúben Amorim e a entrevista de Varandas: «Toda a gente quer jogo limpo»

Rúben Amorim pronunciou-se sobre a entrevista de Frederico Varandas à Sporting TV, na qual se pronunciou sobre os processos que decorrem na justiça abordando o E-toupeira, Saco Azul e outros casos no Benfica."O presidente falou e não me quero alongar muito. Toda a gente, seja do Benfica, Sporting, FC Porto querem que haja justiça, jogo limpo. Como treinador, se estivesse num clube com problemas, queria que se fizesse justiça, esse é o grande objetivo de todos nós", afirmou esta terça-feira em conferência de imprensa de lançamento ao jogo com o Gil Vicente.E prosseguiu, mais tarde, confrontado novamente com o tema: "todos os adeptos querem que as coisas sejam esclarecidas. Como o contrato do ex-selecionador e a Federação também não disse nada, essas coisas têm de ser esclarecidas no momento certo, nós merecemos. Porque queremos um futebol melhor. Digo-o como treinador do Sporting - se acontecesse no Sporting queria o mesmo -, como ex-jogador do Benfica... Acho que todos queremos o mesmo, queremos que isto seja justo, seja em que clube for".