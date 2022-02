Rúben Amorim e a estreia de Edwards: «É um jogador que precisa de se divertir»

Contratado no último dia do mercado, Marcus Edwards foi esta quarta-feira lançado diante do Belenenses SAD, num momento em que o leão dominava claramente. Após a partida, o técnico Rúben Amorim explicou a aposta e deixou elogios ao jogador ex-V. Guimarães."O jogo estava controlado. A defrontar uma equipa com três centrais, onde era fácil o Edwards perceber onde tinha de pressionar. É um jogador inteligente, com formação num grande clube inglês. Vai adaptar-se bem. Espero que se divirta. É um jogador que precisa de se divertir", disse, à SportTV.