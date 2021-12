Rúben Amorim e a expulsão de Neto: «A cara dele retira qualquer tipo de raspanete»

Rúben Amorim comentou, em declarações no final da partida em Barcelos, o comportamento de Neto que valeu ao experiente defesa-central do Sporting o cartão vermelho direto após agredir Pedrinho, jogador do Gil Vicente, à passagem do minuto 21 da partida.

"É uma pessoa que vive muito isto. Perdeu um pouco a noção e não o pode fazer. Sou um treinador com um pouquinho de sorte. A cara dele retira qualquer tipo de raspanete. Está muito pior que todos os outros e é assim que tem que estar. Assim que olhei para a cada dele não precisei de dizer nada porque ele sentiu mesmo", atirou o técnico leonino, aos microfones da Sport TV.