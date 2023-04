Rúben Amorim e a expulsão em Arouca: «Acho um exagero»

Rúben Amorim não vai poder estar no banco em Guimarães, amanhã, por estar suspenso, depois de ter sido expulso no jogo com o Arouca. "Um exagero", explica o treinador do Sporting."Só vejo o facto de sair muito da minha área e posso ser expulso por isso. Acho um exagero. Se os treinadores forem expulsos por aquelas palavras estamos todos expulsos. Tenho de pensar no bem-estar dos jogadores e nesta fase teria de estar no banco. Temos o jogo bem preparado e vamos estar prontos", referiu.Amorim foi também questionado sobre se o Sporting pode dar passos atrás se não for à Liga dos Campeões na próxima época. "Já provámos que dar passos atrás nem sempre é uma coisa certa. As épocas desportivas às vezes mudam muito, os primeiros jogos têm muito impacto. Fomos duas vezes à Champions e vendemos muito, perdemos muitos titulares. Já vendemos o Porro este ano por 45 M€, entra neste exercício. Se formos à Liga Europa, são 10 milhões. Temos de fazer uma avaliação. Às vezes manda-se as coisas para o ar e não se faz uma avaliação clara da situação. É o que vamos discutir no final da época. Em relação ao jogo de Guimarães, ainda bem que falam... Precisam de pontos, o Moreno está a fazer um bom trabalho. Estão a alcançar resultados com jogadores da formação, toda a gente sabe o que é jogar contra o Vitória. Foi falha minha, devia estar no banco neste jogo. "