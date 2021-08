Rúben Amorim e a ida a Braga: «Queremos continuar esta senda de vitórias»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão da partida de amanhã com o Sp. Braga (20h30), da segunda jornada da Liga Bwin.





"Esperamos um jogo muito difícil, mais difícil do que o da Supertaça. O treinador do Sp. Braga vai preparar ainda melhor este jogo, tem mais opções. Cada jogo tem a sua história, nós queremos ganhar e continuar esta senda de vitórias. É um encontro grande e nós gostamos destes jogos.""Cada jogo tem a sua história, os jogos são diferentes, fomos superiores no resultado. Houve momentos em encontros anteriores em que o Sp. Braga esteve melhor, mas o que passou passou, a avaliação dos jogos que passaram é-me indiferente.""Ele lesionou-se no início da preparação, mas apresentou-se muito bem. O Paulo, o Gonçalo e o departamento médico fizeram um excelente trabalho. É mais uma opção no plantel, é um jogador de grande qualidade, na época passada foi muito importante, é mais uma opção.""Não posso comentar, não estou dentro do assunto. É mais uma notícia para apimentar o jogo. O nosso foco é ganhar, fazer um excelente jogo e melhorar a nossa performance nesta partida.""Ainda não sei. Está a fazer trabalho condicionado, não há data. Queremos é que recupere totalmente.""Vamos ver. Não sei como está a situação, o Max está convocado, temos de viver um dia de cada vez. Jogo a jogo, dia a dia...