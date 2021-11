Rúben Amorim e a lesão de Jovane: «É a grande tristeza do jogo. Já passou por muito...»

Rúben Amorim lamentou a lesão de Jovane Cabral no Sporting-Varzim. O extremo saiu na segunda parte depois de um lance arrepiante, em que ficou com a perna esquerda presa ao relvado."É o mais preocupante do jogo. É a grande tristeza do jogo. Já passou por muito, é muito importante na nossa equipa. Não se sabe. Nunca se sabe. Estamos aqui para ele, há de recuperar e voltar e vai ser muito importante para nós", disse o treinador leonino na flash interview da Sport TV."Ainda vai fazer exames. Espero que não seja nada, ele está abatido mas estamos cá para resolver a situação", acrescentou Amorim na conferência pós-jogo.