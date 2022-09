Rúben Amorim e a lesão de Neto: «Passa por mim todos os dias sem proteção no joelho para ver se o meto a jogar»

Rúben Amorim abordou esta sexta-feira a situação dos três jogadores do Sporting que recuperam de lesão - à exceção de Daniel Bragança que só deve regressar aos relvados em 2023 - e fez uma revelação curiosa sobre Luís Neto, na antevisão ao jogo de amanhã (20h30) com o Boavista."Neto passa por mim todos os dias sem proteção no joelho para ver se o meto a jogar. Mas não vai acontecer. No entanto, vai recuperar mais cedo do que era expectável. Jovane é o mais atrasado [na recuperação da lesão]. St. Juste já está a ir ao campo e a trabalhar. Todos querem jogar, porque se a equipa continuar assim é mais difícil entrar na equipa. Querem continuar assim para ajudar a equipa", apontou o treinador dos leões na conferência de imprensa onde perspetivou a partida da 7.ª jornada da Liga Bwin.