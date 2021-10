Rúben Amorim foi parco em palavras quando questionado, logo na flash interview da Sport TV, sobre a lesão de Pedro Porro, que saiu de maca após uma entrada de um jogador do Belenenses, na segunda parte, limitando-se a dizer que há alternativas caso o espanhol não possa jogar.





Pedro Porro lesionou-se após esta entrada de um jogador do Belenenses Pedro Porro lesionou-se após esta entrada de um jogador do Belenenses

"Foi um lance, uma entrada por trás. O Porro não jogando, joga o Esgaio ou o Esteves", disse o treinador do Sporting.Já na conferência, Amorim lembrou que é preciso esperar pela avaliação do atleta. "Não sabemos ainda o que tem, temos de esperar, pode ser até mais o susto, não sei, vamos esperar... Não vale a pena sofrer por antecipação. Cabe ao treinador e à equipa técnica ver se pode jogar no próximo jogo. Se não, joga o Esgaio ou o Esteves, estão os dois preparados", acrescentando: "Não é culpa de ninguém, uma entrada por trás que poderia ser evitada mas que pode acontecer em qualquer treino."De resto, Amorim explicou por que motivo lançou Porro a jogo na segunda parte: "ele esteve na seleção e não jogou, precisava de carga, pelo menos 25 minutos, para não ficar tanto tempo sem jogar. Não sabemos se a lesão é grave. Acho que está chateado mas os jogadores têm de aprender a viver com isto."