Rúben Amorim e a luta pelo título: «Já houve uma fase em que fazíamos mais contas...»

Rúben Amorim, treinador do Sporting, fez este domingo a antevisão à visita dos leões ao terreno do Moreirense da 26.ª jornada da Liga Bwin, a jogar amanhã pelas 20h15."Temos várias opções, não quero dizer quem vai estar a jogar. O Pote vem de lesão, os outros estão muito bem. Temos de pensar como vamos mexer no jogo, vamos apresentar a equipa que achamos ser melhor para bater o Moreirense e pensar também no plano de jogo. Recuperámos alguns jogadores e assim somos mais fortes"."Já houve uma fase em que fazíamos mais contas e acho que não vale a pena. Vamo-nos adaptando ao que o campeonato diz e ao que vou sentindo da equipa. Sabemos da distância para os dois rivais. Agora temos semanas mais longas, coisa que não tivemos durante o ano. Temos de ser competitivos durante a semana e ganhar os jogos todos, depois logo faremos as contas, porque não sabemos o que pode acontecer nos jogos dos rivais"."Em relação às opções não vou dizer, mudando as caraterísticas dos jogadores muda-se a forma de jogar. Vamos utilizar as caraterísticas de certos jogadores que achamos que vão ajudar a equipa a vencer. Em relação ao mister Sá Pinto, é uma referência do Sporting. Os adeptos, toda a gente na Academia gosta dele, e nunca falei muito com ele, mas para mim vai ser um jogo normalíssimo. Temos de ganhar, vai ser mais um jogo em que do outro lado vai estar uma referência que, neste momento, é treinador do Moreirense e também vai querer ganhar"."Vencer não arruma luta pelo segundo lugar. Tudo pode acontecer, ainda muitos pontos se vão perder e estas últimas jornadas provam isso. O nosso objetivo é ganhar ao Moreirense. Tendo todos os jogadores, aumenta a qualidade da equipa e a competição entre eles. No fim faremos as contas, acho que tudo é possível. A meu ver, o Benfica ainda pode ser campeão, assim como nós ou o FC Porto".