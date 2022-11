Rúben Amorim e a pausa do Mundial: «Vamos aproveitar para melhorar a equipa e preparar o futuro do Sporting»

Equipa nervosa pelo momento?





"Sim, não é só nervosismo porque eles sabem o que estão a fazer. Há alguma falta de confiança para voltarmos a ter bola, depois, ter bola no meio, nas nossas saídas. Como saímos quase o jogo todo pelo guarda-redes à espera que o Famalicão saltasse para a nossa pressão… Isso faltou um bocadinho e tem a ver com o momento da equipa. Precisávamos de vencer e com vitórias seguidas. Esta paragem vai ser longa e esta foi uma vitória importante."

Ascender ao 4º lugar nesta jornada







"Estamos muito longe. Obviamente temos de ir passo a passo. O que temos de fazer é melhorar a cada semana, marcar mais golos, não sofrer. Voltámos a sofrer hoje. Mais do que olharmos para a tabela, neste momento temos de pensar nas vitórias consecutivas que nos dão confiança e continuarmos a melhorar. A verdade é que estamos bem em termos de exibições e falta o resto. O resto é muito difícil, é precisa consistência, manter a qualidade e em todos os momentos, estejamos no fim ou no início, manter a nossa identidade. Custa mais nesta fase mas não olhamos tanto para a tabela. Ganhar jogos consecutivos é o único objetivo."





Taça da Liga e o trabalho durante a pausa da Liga Bwin







"Acima de tudo, já se sentiu noutros anos, perdemos jogadores importantes. O que vamos aproveitar para fazer é melhorar a equipa e preparar o futuro do Sporting. Temos de preparar os jogadores e eles têm de melhorar. Temos de jogadores na formação que vão às suas equipas da formação de sub-20 e depois voltam. Vamos aproveitar cada minuto e preparar o futuro do Sporting. Somos um clube que precisamos de sofrer alterações todas as épocas e voltar a construir. Há muito a fazer e todo o tempo é bem-vindo. Queremos ganhar os jogos todos da Taça da Liga, como é óbvio."