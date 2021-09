Rúben Amorim e a possível ausência de Haaland: «Durmo sempre descansado...»

O Sporting defronta amanhã o Dortmund (20 horas) em jogo da 2.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Esta segunda-feira, antes de rumar com a equipa para a Alemanha, Rúben Amorim abordou a possível ausência de Haaland e se os leões podem ou não ficar mais "descansados" sem defrontar a estrela maior da equipa alemã.





"Durmo sempre descansado. As coisas do futebol não me dão noites sem dormir. Frente ao Ajax, a pancada foi tão forte que o foco tem de estar na nossa equipa, no que podemos melhorar e não olhar se o Haaland pode jogar ou não. Há transições no B. Dorumund, jogadores que jogam no espaço para ele, mas isso não muda nada a forma como queremos jogar. Se não jogasse, o Dortmund perderia um jogador que tem muita influência nos golos", afirmou.