Rúben Amorim e a pouca assistência em Alvalade: «Sempre tivemos o apoio dos sportinguistas»

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Chaves (marcado para amanhã às 19 horas), Rúben Amorim abordou o facto de os últimos jogos do Sporting terem tido pouca adesão por parte dos adeptos. Questionado sobre se isso afeta a equipa, o técnico dos leões lembrou que o último campeonato foi conquistado sem adeptos nas bancadas por conta da pandemia da Covid-19."Não. Fomos campeões sem adeptos. Isso é o reflexo da nossa época, temos de assumir a responsabilidade, e isso é escolha deles. Houve jogos que foram a horas tardias, temos de olhar para o contexto. Sempre tivemos o apoio dos sportinguistas, estamos em 4.º lugar e temos de assumir isso. Temos de fazer o nosso papel e eles voltarão. Não podemos ser ingénuos e pensar que, não conseguindo vencer Taça da Liga e tendo saído da Taça de Portugal... Temos de ser realistas, vejo isso com normalidade", referiu.