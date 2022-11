Rúben Amorim e a renovação: «Grande confiança e, mesmo com os problemas que as famílias têm, conseguimos resolver»

Depois de já ter assumido a alegria por garantir a renovação de contrato com o Sporting no programa do ADN de Leão, numa reação até à notícia avançada esta terça-feira por Record, Rúben Amorim prestou as primeiras declarações na sequência da oficialização da extensão de contrato com o clube de Alvalade, não escondendo a satisfação pela confiança de que foi alvo.





Em declarações à Sporting TV, e precisamente no exato local onde assinou em março de 2020 o primeiro contrato enquanto treinador dos leões, Amorim mostrou-se orgulhoso pelo novo capítulo, recordando até momentos mais difíceis, fruto dos resultados irregulares desta temporada. "É muito importante receber a confiança de um clube enquanto se tem contrato. Se calhar, no pior momento que vivemos enquanto treinadores do Sporting, e eu enquanto treinador na minha carreira, a Direção demonstrou interesse em renovar comigo com maior duração. Até ao fim do termo da última eleição [final do mandato]. É um sinal de grande confiança e de que, mesmo com os problemas que as famílias têm, conseguimos resolver", começou por assumir o técnico de 37 anos.Além disso, Amorim colocou já o foco no que aí vem pelo Sporting, reforçando o apelo ao apoio dos adeptos neste capítulo que terá um novo contrato até junho de 2026. "Estamos prontos para um ciclo de mais três anos difícil e tenho de agradecer. é dizer a todos os sportinguistas que vão ser três anos difíceis e sabemos que serão três anos difíceis onde vão haver muitas alegrias e também por vezes desilusões. Faremos tudo para que o Sporting seja um clube muito melhor daqui a três anos. Agradecer a confiança e estou muito feliz num sítio onde quero estar", sublinhou.