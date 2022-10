Rúben Amorim e a revolução no onze do Sporting: «Não era um risco, precisávamos de energia»

Rúben Amorim, treinador do Sporting, lamentou este sábado a derrota diante do Arouca (0-1) , e afirmou que as seis mudanças no onze inicial "já estavam pensadas"."Jogo muito parecido com o que tem acontecido esta época, a dominar os jogos e sem conseguir marcar golos. Uma bola parada resolveu o jogo, nós tivemos várias e não conseguimos fazer golo", começou por dizer.E acrescentou: "Quando queremos fazer algo um bocadinho diferente, revela que os jogadores têm confiança. Não conseguimos marcar e é passar ao próximo. As alterações era algo que já estava pensado. Hoje quisemos fazer ao contrário, meter os miúdos de início. Não era um risco, precisávamos de energia. Não conseguimos marcar. Muitos jogos a sofrer é dor de cabeça sem dúvida, temos de melhorar. 12 pontos para a liderança? É indiferente. O Sporting tem sempre uma palavra a dizer porque vai jogar contra os adversários todos", rematou.