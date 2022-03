Rúben Amorim e a saída da Europa: «No fim é que vamos ver se isto deu jeito ou não»

Sporting e FC Porto já deixaram as competições europeias e teoricamente estão mais focados na luta pelo campeonato. Mas Rúben Amorim esclarece que a falta de jogos a meio da semana "não quer dizer que seja mais fácil ganhar""Tem diferença na preparação dos jogos, quando há mais jogos há maior risco de lesões, a época já vai longa. Mas sinto falta dos jogos a meio da semana, sinceramente. Quando se tem o plantel todo é sempre melhor jogar a meio da semana, temos dois jogadores novos cada vez mais integrados, e a equipa habitua-se a isso. A luta pelo título depende. Ganhar jogo atrás de jogo dá outra motivação. No fim é que se fazem as contas e a observação que toda a gente faz é com os resultados. No fim é que vamos ver se isto deu jeito ou não. Enquanto treinador do Sporting sinto falta dos jogos a meio da semana, tenho mais tempo para preparar os outros, mas isso não quer dizer que seja mais fácil ganhar", explicou.