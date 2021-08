Rúben Amorim e a saída de João Mário para o Benfica: «Não estamos arrependidos de nada»

Questionado sobre o trabalho de João Mário no Benfica, Rúben Amorim sublinhou que nem o treinador nem o Sporting estão "arrependidos" da saída do jogador.





"Temos o nosso plantel. Só quem não viu o Matheus Nunes jogar... Não trocava nenhum jogador da minha equipa por outro do FC Porto ou do Benfica, nenhum. Assumimos as nossas escolhas e os outros as escolhas deles. Essa conversa de que o João Mário saiu do Sporting e o Sporting está arrependido... Não estou arrependido de nada e o Sporting também não. Só quem não vê o Matheu jogar é que pode ficar preocupado com alguma coisa", afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga (amanhã, 20H30).