Rúben Amorim e a saída de Jorge Jesus do Benfica: «Faz parte do futebol. Quando não há resultados...»

Rúben Amorim sublinhou que a saída de Jorge Jesus do Benfica "faz parte do futebol" e que todos os clubes estão sujeitos a situações semelhantes quando os resultados ficam aquém do esperado."Faz parte do futebol. Não tenho muito a dizer. Temos de nos focar na nossa casa, pode acontecer com qualquer clube e em qualquer situação. Quando não há resultados tudo aparece", disse o treinador do Sporting na conferência de antevisão ao jogo de amanhã com o Portimonense.