Rúben Amorim e a saída de Porro: «A de Matheus Nunes teve mais impacto»

Rúben Amorim analisou este sábado, na antevisão do jogo de amanhã com o Rio Ave, o impacto da saída de Pedro Porro nos restantes jogadores do Sporting."Ao Esgaio motiva, tem mais espaço. Obviamente que eles sentem, mas também já houve uma preparação. Já toda a gente sabia que o Tottenham andava em cima do Porro, ele fala com os colegas. A saída do Matheus Nunes teve muito mais impacto no grupo na altura que foi. A do Porro estava mais preparada, teve impacto diferente. Da mesma maneira que perdemos outros jogadores, perdemos Porro e demos boa resposta. Jogamos de forma diferente agora. O Morita não joga da mesma maneira do que o Matheus. Descobrimos algo no Morita que até nos faz criar mais oportunidades de golo, e é isso que pretendemos. Sabemos que Esgaio e Bellerín não são tão fortes no um para um como o Porro. Se calhar ganhámos concentração defensiva. É olhar para o lado positivo. É preciso dois jogadores para fazer o mesmo? Um para fintar e um para cruzar? É isso que temos de entender. Não estamos dependentes de qualquer jogador. É uma baixa importante, custa, mas estaremos preparados", explicou.