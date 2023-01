Rúben Amorim e a saída de Porro do Sporting: «Agora é filho do Conte»

Rúben Amorim comentou esta terça-feira a saída de Pedro Porro para o Tottenham."Em relação ao Porro, é mais do que aconteceu com o Nuno Mendes, Matheus... Mais do que a relação profissional, e claro que fazem falta, a relação pessoal é algo que sentimos muito. A nossa relação é muito próxima, vai fazer falta. No futebol habituamo-nos desde muito jovens a mudar. Um dia são nossos filhos, nossos melhores amigos, e agora é filho do Conte. Se jogarmos contra ele, já sei das dificuldades dele. Continuamos amigos, sigo em frente, agora os meus preferidos são outros. Os meus jogadores são sempre os melhores do Mundo. O Porro vai ser jogador de outra equipa e desejo-lhes as melhores felicidades. Bellerín ainda não foi apresentado. Um jogador com as caraterísticas do Porro não se arranja, e é por isso que bateram a cláusula dele. Olhar para um jogador que é lateral direito e tem tantos golos e assistências... Temos de tentar construir outro, é o que vamos fazer", disse o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga.