Rúben Amorim e a saída de Tabata: «Para segurarmos uns temos de abdicar de outros»

Bruno Tabata vai ser reforço do Palmeiras de Abel Ferreira para as próximas cinco temporadas. Na hora da saída do avançado brasileiro, Rúben Amorim não lhe poupou elogios."Tabata é um jogador que faz falta ao plantel, mas para segurarmos uns temos de abdicar de outros. Com o esforço que se está a fazer para manter jogadores como Matheus Nunes, temos de abdicar de alguns jogadores. Vamos ter de apostar em alguns da equipa B, é um esforço, e sabemos que não podemos ter o melhor dos dois mundos. O Tabata é um jogador que queríamos no plantel. Foi sempre um profissional exemplar, que queria jogar mais no onze inicial, e não podemos prejudicar esses jogadores, que se comportam tão bem a serem opção durante tanto tempo a vir do banco. Temos de fazer escolhas, e para segurar uns temos de abdicar da profundidade do plantel", afirmou este sábado na conferência de imprensa de lançamento do jogo da 1.ª jornada com o Sp. Braga.