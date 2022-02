Rúben Amorim e a vitória no Jamor: «Dominámos do princípio ao fim»

O Sporting venceu por 4-1 na visita ao reduto do Belenenses SAD e, no final da partida, Rúben Amorim mostrou-se satisfeito com a forma como os seus jogadores se apresentaram no Jamor."O Belenenses SAD é uma equipa do campeonato, apesar de estar no último lugar, mas sempre tivemos o domínio do jogo. O Belenenses SAD teve duas oportunidades. Uma que deu golo, num ressalto de bola e num grande remate. Estamos nesta fase. Levamos com grandes remates, sem grandes ocasiões… e depois a ocasião do Camará. Tivemos muito mais oportunidades. Dominámos do princípio ao fim. Fomos justos vencedores", começou por analisar, à SportTV.Questionado sobre a derrota do Benfica, que permitiu fugir às águias, Amorim desvalorizou. "O foco é no nosso jogo. Aproximamo-nos do primeiro lugar e mantivemos a nossa posição. Estamos com os mesmos pontos de atraso para o primeiro. Aumentámos para o terceiro, mas o que interessava era ganhar o nosso jogo, manter a dinâmica da Taça da Liga. Não desligar. Foi uma boa semana".Sobre o mercado e os efeitos que os reforços podem ter na redução de pontos para o FC Porto, Amorim assegura que, mesmo sem reforços, mantinha a crença. "Só vamos saber no fim. Mesmo sem ser reforçado, sempre acreditei que tínhamos um plantel forte. Teve ajustes. Entraram jogadores, saíram outros. O que fizemos no mercado já estava pensado, quer para o mercado de verão, quer para o próximo ano. Conseguimos fazer já estas modificações e ainda bem, porque temos mais tempo para trabalhar. A meu ver estamos mais fortes. Temos mais soluções. Estes jogadores enquadram-se bem."