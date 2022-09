Rúben Amorim e as alternativas a Paulinho: «Fala-se muito agora porque estamos a perder»

Rúben Amorim analisou as opções de que o Sporting dispõe na frente de ataque face à ausência, por lesão, de Paulinho. O técnico dos leões considerou que o clube de Alvalade preferiu aguardar por um momento em que possa atacar um jogador que pretende realmente."Quando fomos ao mercado contratámos os jogadores que entendemos, em termos de potencial e de posições. Quando não há aquele jogador que queremos para determinadas posições, esperamos mais um mercado. Isso já aconteceu. Fala-se muito agora porque estamos a perder, se estivéssemos a ganhar ninguém falaria nisso. É normal. Já utilizámos esta forma de jogar várias vezes. Quero relembrar a quantidade de golos que fizemos sem avançados ou com avançados móveis", referiu à Sport TV, falando também da exigência que deve ser comum a todos no clube."Os adeptos têm de querer mais e nós também. É uma vitória no campeonato onde só tínhamos uma. Sabemos o momento. Se olharmos bem para as coisas, são dois anos de bons momentos. Este é difícil e foi apenas com duas derrotas. As crises nunca estão fora. Bastam duas derrotas. Basicamente é uma semana com dois fins-de-semana. Temos de viver assim e encarar isto com normalidade", atirou Amorim.