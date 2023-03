Rúben Amorim e as contas dos três grandes: «Uns anos sofrem uns, noutros sofrem outros...»

Numa semana em que foram divulgadas as contas dos três grandes, com o Sporting a ser o único clube a ter lucro, Rúben Amorim não fugiu ao tema quando questionado sobre o facto de o sucesso fora das quatro linhas não coincidir com o de dentro delas."As duas coisas estão ligadas. Podemos olhar para as coisas como o copo meio cheio ou meio vazio. Não temos conseguido uma época ao nível do que pretendíamos, não foi só pelas saídas, queremos que os sportinguistas olhem para o copo meio cheio. O treinador tem de fazer o seu trabalho, prefiro responder assim, uns anos sofrem uns, outros sofrem outros, estamos todos do mesmo lado", afirmou.Quanto ao interesse que surgiu esta semana em Ugarte por parte do Barcelona, Amorim sublinhou que "se o talento sobressair" vão chover mais ofertas."Os jogadores olham para a sua carreira, querem campeonatos maiores, mas se não tiverem rendimento não jogam. Como a parte financeira e a parte do campo estão ligados, o rendimento da equipa está ligado ao rendimento individual. Se o talento sobressair vão ter mais ofertas", concluiu.