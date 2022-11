Rúben Amorim e as críticas do irmão: «Obviamente que não concordo com o que ele disse»

Rúben Amorim comentou as palavras que o irmão dirigiu a um adepto do Sporting nas redes sociais, a quem chamou "lagarto" "Os familiares às vezes não têm noção destas coisas. É difícil para os familiares, às vezes não percebem que tudo o que se diz não é pessoal. Algumas pessoas não gostam do treinador que perde jogos no Sporting. Eu já fiz o meu papel, que foi falar com ele, tal como faço com os meus familiares. É difícil de lidar para eles, obviamente que não concordo com o que ele disse, e explico-lhes o impacto que isso pode ter no meu trabalho, mas eles são grandinhos", referiu na conferência de imprensa do jogo com o V. Guimarães.