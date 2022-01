Rúben Amorim e as derrotas recentes: «Sente-se durante a semana e no jogo»

O Sporting consentiu duas derrotas em três encontros e Rúben Amorim explicou que esse facto tornou o balneário diferente."As sensações são diferentes, até para a equipa técnica. É um sinal de exigência, é um sinal a que já não estávamos habituados. Obviamente que sinto que o grupo sente as derrotas que são completamente diferentes. O que nós fizemos foi olhar muito para os jogos. Os pontos são os mesmos mas as derrotas são diferentes. As sensações são diferentes com o Santa Clara e Sp. Braga. Sentimos que estivemos a correr atrás, algo que nunca tivemos na época passada. Isso sente-se quer durante a semana quer durante o jogo, seja na pressa de fazer as coisas, de ir atrás e fazer pontos, não estando em desvantagem. São sensações novas a que os jogadores têm de se adaptar. Todos juntos como grupo são momentos diferentes que nos ajudam a crescer. Não são tão agradáveis como na época passada", fundamentou o treinador do Sporting em conferência de imprensa, acrescentando que "é bom lutar por títulos"."São boas sensações. Vamos lutar por um título esta semana e isso é sempre bom. Se fosse um particular… Interessa é vencer. Queremos ter a sensação de vencer, mesmo que seja num jogo particular, ou para a Taça. É importante e ajuda qualquer grupo. Vamos para a final-four para vencer jogo a jogo mas queremos vencer a Taça da Liga", reiterou Rúbem Amorim.