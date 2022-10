Rúben Amorim e Nuno Tavares não se cruzaram no final do Sporting-Marselha

A transmissão televisiva do Sporting-Marselha centrou atenções em Rúben Amorim e Nuno Tavares, depois de o lateral do Marselha ter acusado o treinador do Sporting de ter dito uma "coisa feia" no jogo em França. A reportagem deno Estádio de Alvalade confirmou que Amorim e Nuno Tavares circularam por zonas opostas e nunca se cruzaram no relvado.O treinador do Sporting cumprimentou os seus jogadores, deu um abraço ao ex-FC Porto, Mbemba, e seguiu no fim da carreira leonina, que rapidamente recolheu aos balneários, enquanto Nuno Tavares festejava com os adeptos do Marselha no topo Norte.Recorde-se que Nuno Tavares deixou duras críticas a Rúben Amorim na conferência de imprensa de ontem. "Não lhe convém, pois sabe a coisa feia que disse. Perdi o respeito que tinha por ele, acabei por perder nesse jogo mas já passou", disse o jogador do Marselha.