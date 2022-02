Rúben Amorim deu 'dura' a Matheus: «Deve haver sensibilidade dos árbitros mas ele tem de se proteger»

Rúben Amorim falou, de forma individual, sobre Ugarte e Matheus Reis, tendo, em particular, abordado o facto de ter criticado a saída 'errada' do seu jogador de campo, que acabou por ser admoestado com uma cartolina amarela."O Ugarte ainda não sei o que se passa. Pareceu-me perfeitamente bem mas não costumo falar com eles e não falei com a equipa médica. [A 'dura'] ao Matheus Reis era para ter um bocadinho de mais cuidado, o Sporting estava por cima do jogo e obviamente não era para perder tempo. Tem de haver alguma sensibilidade por parte dos árbitros mas o Matheus tem de se proteger. Não fazia sentido nenhum naquele momento e esta semana estivemos do outro lado com uma derrota com uma expressão grande. Às vezes querem que os outros jogadores demorem duas voltas ao estádio para sair do campo. Tem de haver alguma sensibilidade. O Matheus não percebeu e veio pelo lado errado", explicou o técnico do Sporting após a vitória sobre o Estoril"Faz parte do caráter dele. Sabe de onde veio e nós quando passamos por alguns momentos, como estar a treinar à parte... Veio do Rio Ave que é um excelente clube, mas começou por baixo. Isso dá outra resiliência por todo o trabalho que tem tido, pelo apoio que o Feddal lhe dá quando joga, também o Coates. É mérito dele e do grupo que o ajudou em momentos difíceis. Agora é o jogador que toda a gente vê."