Rúben Amorim e o Belenenses SAD-Benfica: «Quando o Sporting fala, falamos todos»

Rúben Amorim foi questionado sobre o encontro entre Belenenses SAD e Benfica, realizado ontem no Jamor com os azuis a entrarem em campo com apenas nove jogadores devido a um surto de Covid-19 no plantel.Em declarações na flash interview após a vitória (2-0) sobre o Tondela, em jogo da 12.ª jornada da Liga Bwin, o técnico dos leões lembrou que o clube já reagiu e que, portanto, não tem mais nada a acrescentar sobre o caso, reencaminhando a palavra "para quem foi eleito para decidir"."O Sporting já falou não vou ser eu que vou falar aqui. Quando o Sporting fala, falamos todos. Vamos deixar para quem foi eleito para decidir. A mim cabe-me apresentar a equipa e preparar os jogos", atirou.