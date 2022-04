Rúben Amorim e o dérbi: «Deixamos de fazer contas para o 2.º lugar em caso de vitória»

Rúben Amorim fez este sábado a antevisão do dérbi de amanhã com o Benfica, o jogo grande da 30.ª jornada da Liga Bwin que se disputa em Alvalade, a partir das 20h30."O pensamento é ganhar o próximo jogo. Temos de fazer os nossos jogos e deixamos de fazer contas para o 2.º lugar, em caso de vitória. Vamos defrontar um adversário difícil, o que fizemos na Luz eles podem fazer agora em Alvalade. Vêm confiantes da Liga dos Campeões, vai ser um grande jogo, mas temos a obrigação de vencer. Estamos motivados.""Tem um significado especial para o jogador e para os adeptos, ele era um dos preferidos. Para mim foi um prazer trabalhar com ele. Teve o azar de ter a lesão e o Sporting teve esta atenção [da homemagem], porque não nos despedimos claramente do Mathieu. Sabendo que o foco vai estar no jogo. Mas acho um bonito gesto, estávamos dever essa despedida ao Mathieu.""Temos observado um Benfica muito forte, nomeadamente na Liga dos Campeões. Tem tido alguns percalços no campeonato, não sei bem o que esperar. Têm jogadores de grande qualidade, que podem decidir jogos grandes. Mas vamos dar resposta, a equipa cresce com estes jogos, jogamos em casa. Espero um Benfica muito motivado depois do jogo de quarta-feira, mas nós temos a obrigação de vencer e é o que vamos tentar fazer."