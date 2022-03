Rúben Amorim e o desentendimento com Conceição: «Achei irónico o banco do FC Porto aplaudir...»

Rúben Amorim explicou por que motivo se desentendeu com Sérgio Conceição após o Sporting-FC Porto (1-2), da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal."É normal, o ano passado estava mais assim, há dias que não me aguento tanto, sou um rapaz novo. Achei irónico o Porro levar amarelo por simulação e o banco do FC Porto aplaudir, foi o que disse ao treinador do FC Porto. Nunca fui santo nem nunca vou ser santo. Mas há coisas piores no futebol português", disse na conferência."Eu é que me dirigi ao Conceição. Tenho que melhorar, fui eu o culpado", admitiu a seguir.