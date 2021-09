Rúben Amorim e o duelo com o Ajax: «Quero que a equipa se divirta»

Rúben Amorim cumpre esta noite o primeiro jogo como treinador na Liga dos Campeões. O técnico do Sporting, que recebe o Ajax, em Alvalade, na primeira jornada da fase de grupos da Champions, admitiu, em declarações à Eleven Sports, que mantém "algumas rotinas" que tinha nos tempos de jogador.

"A forma de preparar o jogo é diferente. Agora é com os jogadores. Como treinador o trabalho está feito. Depois é ler o que o jogo for dando. Tenho algumas manias como todos os treinadores mas mantenho algumas coisas", referiu o técnico leonino, já no relvado de Alvalade, a pouco mais de uma hora do apito inicial.





Para Rúben Amorim, o jogo com o Ajax "não vai ser decisivo". "Vai ser importante para ver em que ponto estamos. É sempre o primeiro jogo. Junta-se aqui tudo. Um jogo em casa, muitos jogadores vão fazer o primeiro jogo na Champions. Alguns mais experientes também. Mais do que resultado, o desfecho do jogo e a influência no grupo é ver como está a equipa. Quero que a equipa se divirta", atirou.Perante o troféu que, no final da partida, será entregue ao melhor em campo, Amorim admitiu que gostaria que o prémio fosse entregue a um jogador dos leões. "Nem que seja para o Adán. Tem ganho alguns e era bom sinal. O importante é ganhar três pontos e fazer um bom jogo. Mostrar aos jogadores que são equipas grandes, de países diferentes, mas que podemos vencer", concluiu.