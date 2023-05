Rúben Amorim e o empate com o Benfica: «Acaba por saber a derrota...»

Rúben Amorim, treinador do Sporting, comentou este domingo a exibição da sua equipa no empate no dérbi em Alvalade diante do Benfica (2-2) , frisando que os leões não conseguiram "manter o ritmo ao longo de todo o jogo"."Não conseguimos manter o ritmo ao longo do jogo todo, também porque numa ou outra bola não conseguimos sair e o momento da equipa também não nos ajuda. Defendemos mais baixo, o Benfica sem criar grandes oportunidades e conseguiu empatar com dois cruzamentos. Tivemos pelo menos dois lances, do Pote e do Paulinho, em que não conseguimos marcar. Acaba por saber a derrota", começou por dizer à Sport TV."Tudo entrou [na cabeça]. Quando as coisas nos saem bem, somos uma equipa muito difícil de contrariar, mas o momento da equipa e falta de maturidade de alguns jogadores cria esta desconfiança. Defendemos bem, não conseguimos pressionar tão alto como fizemos na 1.ª parte, mas uma ou outra saída bastava para equilibrar o jogo. Não conseguimos manter aquele ritmo o jogo todo e isso nota-se bastante"."Obviamente que todos os adeptos só estão num clube ao longo da vida, e se eles sentiram essa pressão imaginem os jogadores. Os adeptos já sentiam isso, imaginem a equipa, que é jovem. A resposta que deram na primeira parte e mesmo na segunda... Jogaram um jogo diferente, faltou alguma maturidade para controlar melhor o jogo e sentíamos que os jogadores não queriam permitir isto e os adeptos muito menos"."Foi tudo. Se olharmos para o timing, entrámos numa rotina de dois anos onde perdemos três jogos. Entrámos na rotina de 'vamos outra vez e as coisas vão surgir'. Acho que perdemos muitos jogadores, perdemos um jogador muito importante numa fase muito importante e já falámos sobre isso. Depois estivemos o ano todo a levantar-nos de pancadas e não tivemos a capacidade de fazer o que fizemos no fim. Pedimos desculpa pela inconsistência e pelo lugar na classificação, mas não consigo dizer que podíamos ter mais empenho. Os jogadores treinaram e empenharam-se muito, mas olhamos para uma 1.ª volta completamente instável"."É uma época diferente mas nem tudo é mau. Vínhamos de sensações tão boas, que de certeza que vamos voltar a estar no ponto em que esta equipa tem de estar. Temos de estar no limite desde a pré-época e tenho a certeza que vamos melhorar".