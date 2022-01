Rúben Amorim e o falhanço de Paulinho: «Para mim continua a ser o melhor avançado português»

Rúben Amorim desvalorizou o falhanço de Paulinho no Sporting-Santa Clara, das meias-finais da Allianz Cup, voltando a defender o seu jogador. Isto numa altura em que se fala de Slimani, avançado que foi oferecido aos leões."Já disse o que tinha a dizer sobre o lance, falhou num dia, vai marcar noutros. Continua a ser para mim o melhor avançado português e o que eu quero para a nossa equipa. O que acontecer no mercado, cá estarei depois para explicar", referiu o treinador leonino na conferência de antevisão ao duelo com o Benfica, marcado para amanhã e referente à final da Allianz Cup.O mercado, de resto, foi tema de conversa, envolvendo avançados, como Tiago Tomás (rumará ao Estugarda) ou o internacional argelino: "Em relação ao mercado, daqui a uns dias fecha e eu cá estarei para responder de acordo com o que eu entender. Será feito o melhor para toda a gente, segundo a minha ideia. Eu falho às vezes, mas será de acordo com tudo, com o futuro da equipa e dos jogadores."