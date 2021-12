Rúben Amorim e o falhanço de Pote: «Não marcou hoje mas vai marcar nos próximos jogos»

Habituado a marcar de todas as formas, feitios e até distâncias, Pote desperdiçou este sábado, na partida entre Sporting e Boavista, uma oportunidade flagrante para somar mais um golo no campeonato. O lance, aos 81 minutos do encontro - que já contava com um 2-0 favorável aos leões -, deixou vários sportinguistas incrédulos, pois não havia ninguém no caminho entre o camisola 28 do Sporting e o fundo das redes axadrezadas.

No final, Rúben Amorim elogiou o trabalho defensivo do criativo português, deixando a garantia de que o mesmo marcará "nos próximos jogos". "É um jogador muito especial. Realçar a forma como fecha por dentro, como fecha os espaços. Não marcou hoje mas vai marcar nos próximos jogos", atirou o técnico, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.