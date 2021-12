Rúben Amorim e o favoritismo dado ao Benfica nas casas de apostas: «Sentimo-nos confortáveis com isso»

Rúben Amorim garantiu que o facto de ter sido treinado vários anos por Jorge Jesus não lhe dará vantagem amanhã, no Benfica-Sporting (21h15). Na conferência de imprensa de antevisão o jogo, o treinador leonino comentou ainda o favoritismo que é atribuído às águias nas casas de apostas , frisando que a sua equipa encarará isso como motivação."Temos os mesmos pontos contra os mesmos adversários do ano passado, quando tivemos empates onde não esperávamos. Estes jogos são importantes, para os adeptos e para o clube. Se perdermos, perdemos a nossa posição, se empatarmos e o FC Porto ganhar, também. Portanto, o objetivo é ganhar. Mas quanto a ser mais decisivo do que o do ano passado, ainda não. Vamos claramente para vencer o jogo. Não retira responsabilidade não ter o Palhinha ou Coates, somos o Sporting e vamos à Luz para vencer. Temos que ganhar o jogo.""Nada, trabalhei com ele mas o tempo passou. De certeza que ele adaptou as ideias, conheço a forma de trabalhar mas não mais do que isso. Os jogadores mudando, mudam as características da equipa, por isso não vale de muito o tempo que trabalhei com ele no Belenenses e no Benfica.""É o jogo mais difícil da temporada porque é o próximo. Sobre as casas de apostas, a nossa equipa sente-se muito confortável com isso. Tivemos uma fase de maiores elogios e acho que a equipa funciona melhor ao contrário. Ter o adversário como favorito é bom. Se fosse apostar, apostava no Sporting, e quanto mais dinheiro, melhor. Estamos num bom momento, não somos favoritos mas esta equipa gosta disto assim.""É algo que cria ansiedade no grupo, vamos ter de começar a viver com isto com naturalidade. O Coates fez o teste e soubemos de repente. O que cria mais ansiedade é mesmo não saber. Isso mexe com o grupo e com todos, o Tondela, o Belenenses. Portanto, temos de voltar a viver com essa incerteza."