Rúben Amorim e o FC Porto: «Dei-lhes os parabéns, coisa que não aconteceu connosco...»

Rúben Amorim fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Santa Clara, em Alvalade (amanhã, 20H30), o último dos leões esta temporada. Além de avançar com o 11 titular do encontro, o treinador do Sporting falou também, entre outros temas, do mercado de transferências, do "jogador de qualidade" do Santa Clara e da sua... calma."Vai haver uma rotação normal da equipa, vamos aproveitar o jogo frente a uma equipa que defende e melhorou muito. Tem jogadores de qualidade e prevejo um jogo difícil e sem grande responsabilidade por parte das equipas. Queremos fazer 85 pontos"."Nada. Já estamos a planear há algum tempo a próxima época. Peço o mesmo de sempre: bom ambiente, a boa relação que temos, às vezes concordamos, noutras discordamos. Não peço prenda nenhuma, apenas continuar o nosso projeto. Entrego uma lista de jogadores que acho que são fundamentais para o nosso projeto e não quero que saiam e depois já não passa pelas minhas mãos; a minha preocupação é explicar porque é que este ou aquele não podem sair. Dar uma nota de 0 a 10 à época? No futebol, é tudo ou nada: ou se ganha e é 10, ou como não ganhámos... é nada""Falaremos mais à frente. St. Juste pertence à próxima época, temos tempo para falar sobre isso""Ganhar com 70 pontos tem mais sabor do que um segundo lugar com 85. Perdemos o campeonato e vamos lutar pelo próximo. A sensação é completamente diferente""Não vou dizer que jogadores entreguei porque depois podemos perder, o nosso objetivo é manter ao máximo o grupo, sabemos que é sempre difícil mantermos o grupo. Sabemos que já fizemos o nosso trabalho de casa mas com as saídas pode mudar tudo""Fiz o que tinha a fazer como treinador da instituição: dei os parabéns ao campeão, coisa que não aconteceu a nós. Nunca falei de arbitragem comentei quando há uma situação que muda as situações do jogo. Dei os parabéns ao FC Porto que, quanto a mim, foi um justo campeão nos momentos chave""Vamos tentar novo empréstimo do João, estamos muito contentes com ele; Calai parece-me que não está pronto para ser o número 2. O André Paulo vai ficar porque o Calai vai andar em transição. O Calai não é bem três nem quatro. Precisa de crescer, de jogar. Estamos a falar de um Sporting que tem de lutar pelo título, os jogadores precisam de saber lidar com essa pressão. Morita? É um jogador de muita qualidade técnica, pode jogar a 6 ou a 8, faz bem o Santa Clara ter jogadores dessa qualidade".