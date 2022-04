Rúben Amorim e o futuro de Feddal no Sporting: «Foi o primeiro a saber...»

Rúben Amorim abordou este domingo, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo do Sporting com o Boavista (amanhã, 20h30), a situação de Feddal, garantindo que o central já sabe a decisão do treinador para a próxima época."Feddal fez um treino antes do FC Porto, neste jogo [contra o Boavista] está convocado. Em relação ao próximo ano, o Feddal foi o primeiro a saber, há um mês e meio, da minha opção para o próximo ano", rematou.Recorde-se que Feddal termina contrato com os leões em junho deste ano.