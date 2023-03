Rúben Amorim e o interesse de clubes ingleses: «Não sou eu que recebo os telefonemas...»

O interesse de clubes ingleses em Rúben Amorim tem sido nota de destaque ao longo da época, em vários momentos, e após o Sporting ter eliminado o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa, o tema voltou a ganhar 'chama'. Questionado esta sexta-feira, na conferência de antevisão ao jogo com o Santa Clara , se tem recebido muitos telefonemas de Inglaterra, Rúben Amorim não hesitou na resposta."Não recebo telefonemas, quem recebe é o Raúl Costa, o meu agente. Foi uma eliminatória boa, mas já passou. Estivemos lá por mérito. Não passámos na Liga dos Campeões por alguma infelicidade e demérito próprio em algumas situações. Na Liga Europa, foi uma eliminatória contra uma grande equipa que está em 1.º lugar", afirmou.Ora, os elogios de Pedro Porro seguiram o mesmo 'caminho' assim como a questão sobre o interesse do Tottenham: "Obviamente que gostava muito de trabalhar com o Porro. Ele fez a sua escolha, é normal. São campeonatos diferentes, o dinheiro que ele foi ganhar é muito diferente. Fico mais com o carinho com que fico pelos jogadores e eles por mim. Não deixámos de ser amigos, falamos muitas vezes, tal como falo com o Matheus [Nunes], por exemplo. Neste momento, vejo com dificuldade voltarmos a trabalhar juntos, e agora o Esgaio está muito bem, seria difícil para ele voltar a jogar no Sporting...".